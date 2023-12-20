2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
İstanbul'da, dün sabah saatlerinde meydana gelen ve THY pilotları Ekin Güneş ile Oğuzhan Dağ'ın hayatlarını kaybettiği; Ersan Erdal'ın ise yaralandığı trafik kazasında, aracı süren Erdal'ın alkollü olduğu belirlenince tutuklandı. Kamyon şoförü Şeref A., ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden pilotlar bugün, Düzce ve Mersin'de son yolculuklarına uğurlanacaklar
İstanbul'da, edinilen bilgilere göre feci kaza, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yassıören mevkiinde, dün sabah saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
ÇATALCA'YA DOĞRU GİDİYORLARDIKazada hayatını kaybeden kaptan pilot Ekin Güneş.
DHA'da yer alan habere göre THY'de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı otomobille Çatalca istikametine ilerliyordu.
2 PİLOT OLAY YERİNDE ÖLDÜKazada hayatını kaybeden kaptan pilot Oğuzhan Dağ.
Ersal Erdal'ın kullandığı araç, Şeref A.'nın kullandığı kamyona arkadan çarparak savruldu. Takla attığı da belirtilen araçtaki pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.
ARACI KULLANIN PİLOT TUTUKLANDIKazanın ardından otomobil hurda yığınına döndü.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından dün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Erdal, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamyon şoförü Şeref A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
PİLOTLAR BUGÜN UĞURLANACAK
Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Dağ'ın cenazesi Düzce'de, diğer pilot Ekin Güneş'in cenazesi ise Mersin'de son yolculuğuna uğurlanacak.