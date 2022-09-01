Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.
La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlanırken, oyuncu İstanbul'a geldi.
Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.
"BİZE HER YER TRABZON"
Trabzonspor, Maxi Gomez transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşte o paylaşım...
Valencia'nın 2019 sezonunda 14.5 milyon Euro'ya Celta Vigo'dan transfer ettiği yıldız forvet, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
İSTANBUL'A GELDİ... İŞTE İLK SÖZLERİ
Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.
İspanya'nın Valensiya kentinden kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.
Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi.
"TRANSFERİN EN DOĞRU YOLU SESSİZ SEDASIZ HALLEDİLMESİ"
Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, oyuncunun yarınki HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.
MAXI GOMEZ: TRABZONSPOR'A İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK KEYİFLİ VE MUTLUYUM
Bordo-mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi.
Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
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