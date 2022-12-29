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Son dakika haberi Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren Edin Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve Boşnak futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.

Giriş: 29.12.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
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Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

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