Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu da görevi bırakmış ve kulüp kongre kararı almıştı.

Trabzonspor Direktörü Abdullah Avcı, üst üste kötü sonuçların ardından yeni yönetimin de önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.

Abdullah Avcı, geçen sezon Trabzonspor'la Süper Lig'de zafere ulaşarak hem bordo-mavililerin hem de kendisinin lig hasretini bitirmişti. Başakşehir'de kıyısından döndüğü şampiyonluğu 38 yıl sonra Trabzon kentine getiren Avcı, 23 yıllık kariyerinin de en büyük başarısına Karadeniz'de ulaştı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ilk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir önceki sezon Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Avcı, ilk lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu sevincini bordo-mavili takımda yaşadı.

37 sezon şampiyon olamayan Trabzonspor, geçen sezon Abdullah Avcı ile ikinci sezonunda mutlu sona ulaşarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 sezonda müzesine 2 kupa getirdi.