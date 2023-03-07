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Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti.

Giriş: 07.03.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor Direktörü Abdullah Avcı, üst üste kötü sonuçların ardından yeni yönetimin de önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.

Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu da görevi bırakmış ve kulüp kongre kararı almıştı.

AVCI'NIN KARNESİ

Teknik direktör Abdullah Avcı 10 Kasım 2020'de bordo-mavili kulübün başına getirildi. Kulüpte geçirdiği 2,5 yıllık sürede 116 resmi maça çıkan Avcı, 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 yenilgi gördü.

23 YILLIK KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Abdullah Avcı, geçen sezon Trabzonspor'la Süper Lig'de zafere ulaşarak hem bordo-mavililerin hem de kendisinin lig hasretini bitirmişti. Başakşehir'de kıyısından döndüğü şampiyonluğu 38 yıl sonra Trabzon kentine getiren Avcı, 23 yıllık kariyerinin de en büyük başarısına Karadeniz'de ulaştı.

2 SEZONDA 2 KUPA GETİRDİ

37 sezon şampiyon olamayan Trabzonspor, geçen sezon Abdullah Avcı ile ikinci sezonunda mutlu sona ulaşarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 sezonda müzesine 2 kupa getirdi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ilk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir önceki sezon Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Avcı, ilk lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu sevincini bordo-mavili takımda yaşadı.

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