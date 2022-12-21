Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle: 23 Aralık Cuma

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan 24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler 25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

BAŞKANLARIN KATILIMIYLA HAKEMLER ATANDI Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Türk futbol tarihinde ilk defa kulüp başkanlarının katılımıyla belirlendi.

Haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Atama Yöntemi'yle maçlara atandı.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.