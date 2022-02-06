Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşmayı değerlendirdi. Futbolcuların pozisyonların dışına çıktığını aktaran deneyimli teknik adam, “Pozisyon oyunu oynuyorsan pozisyonunda kalmalısın, top seni bulacaktır. Eğer çok fazla hareket edersen birinci yarıda olduğu gibi, çok fazla pozisyon bulamazsın. Bizim şu an takım olarak gol bulmaya ihtiyacımız var” dedi.
Trabzonspor maçında 75 dakika iyi oynadıklarını belirten Torrent, futbolcuların yavaş yavaş güvenlerini kaybedip topa sahip olmayı bırakarak riske girdiklerini söyledi. Alanyaspor’u maçtan önce çok fazla analiz ettiklerini ve hızlı atağa kalkan bir ekip olduğunu vurgulayan Torrent, “İyi yaptığımız şeylerden biri rakibin hızlı çıkışını kontrol edebilmek oldu” dedi.
“1 puanın yeterli olmadığını biliyorum”
Galatasaray’ın Avrupa ve Türkiye’de büyük bir takım olduğunu söyleyen Torrent, "1 puanın yeterli olmadığını biliyorum. Ama bu kuyudan çıkmak için bir adım olabilir. Biraz daha formda eve gitmek için. Bizim istediğimiz şey oyunda, boşluklara atak yapamamaları. Bizim ilk önceliğimiz puan toplamak” diye konuştu.
“Ben de bu acıyı çekiyorum”
Bir gazetecinin "Galatasaraylılar takımı izlerken acı çekiyor. Ne zaman güven veren bir oyun oynanacak?" sorusu üzerine İspanyol teknik adam, “Ben de bu acıyı çekiyorum. Benim de hoşuma gitmiyor. Bizim oyun içinde istediğimiz şey merkeze bir oyuncuyla kalıp kanat oyuncularımızla oynamaya çalıştık. Her açık oynadığında her geniş oynadıklarında kontratakla sana karşılık verebilirler. Benim en az mutlu olduğum dakikalar rakibin10 kişi kaldığı zamanlardı” yanıtını verdi.
“Erick hiç şüphem olmayan bir oyuncu”
Orta sahaya takviye konusunda gelen bir soruya ise 59 yaşındaki teknik adam, şu anda bazı yabancı oyuncuların kullanılabilir durumda olmadığını, yeni transfer Erick Pulgar’ın bu konuda etkili bir oyuncu olduğunu söyledi. Torrent, “Erick bize çok yardımcı olacak. Çok uzun bir yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi ufak da olsa. Sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan bir oyuncu. Oyunun içinde sana bir duraklama süresi tanıyan ve kontrol eden bir oyuncu” dedi.
“Gomis’in biraz zamana ihtiyacı var”
Son maçlarda forvet olmamasına rağmen Halil ve Babel’i kullandıklarını, Mustafa Muhammed’in de Afrika Kupası’nda olduğunu anımsatan tecrübeli teknik adam, Bafetimbi Gomis’in biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu kaydetti.
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