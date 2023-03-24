TIR şoförünün cansız bedeni bulundu

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Şanlıurfa'da sele kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'ün cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan TIR'la ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede devam edildi.

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek verdi.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 gün önce TIR'ın dorsesine ulaşılmıştı.

Ergün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aileye başsağlığı dileyerek, "Aralıksız çalışmaların sonucunda ekiplerimiz, Bozova ilçemizde sel sebebiyle kaybolan kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Emin Ergin kardeşimizin ailesi ve yakınlarıyla aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Kardeşimizin mekanı cennet, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.