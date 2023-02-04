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Haberler Gündem Son dakika: Uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? THY açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndan 238 sefer iptal edildi!

Son dakika haberi THY 238 uçak seferinin iptalini açıkladı!

Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti

Giriş: 04.02.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? THY açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndan 238 sefer iptal edildi!
DHA

THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

5-6 ŞUBAT'TA 238 SEFER İPTAL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

72 İÇ HAT, 166 DIŞ HAT UÇUŞU YAPILMAYACAK

AA'da yer alan habere göre iptal edilen 238 sefere ilişkin olarak, "Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."

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