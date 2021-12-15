THK Başkanı'nın istifası kabul edildi!

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Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edilirken, görevden alındı.

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, görevinden istifa dilekçesini ileten Cenap Aşçı'nın talebini değerlendirdi. Aşçı'nın istifası kabul edildi ve görevden alındı. Aşçı'nın yerine, THK vekilliğine re'sen Ali Yüksek getirildi.

Kararda, 1 Eylül 2021'de Cenap Aşçı'nın dilekçesine yer verilirken, "orman yangınlarında pek çok mecranın THK ve özellikle şahsını odağa koyduğu, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsının kurban edilmek istendiği" ifadelerine yer verilirken, "çalışmalarının karşılığında ağır haksız ithamlarda bulunduğu için şahsının üzüldüğünü, çalışmalarının karşılığının bu olmadığı" sözleri bulundu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kayyım heyeti başkanını çekilme dilekçesi, mahkememizin UYAP kayıtları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın dilekçesinde sürdüğü gerekçeler ile etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak kayyımlık görevinden çekilmesine karar verilmesini talep ettiği, talebin yerinde görüldüğü anlaşılmış olmakla, talebin kabulüne kayyım heyeti başkanı Cenap Aşçı'nın görevden alınmasına yerine mahkememizce re'sen atanasına karar verilen Ali Yüksel'in kayyım heyetine alınmasına, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'nın görevlerine aynen devamına, kayyım heyeti Ali Yüksel'e ve THK vekilliğine tebliğine karar verildi."