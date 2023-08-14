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İstanbul Tuzla'da tersaneler bölgesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.30 sularında Tuzla İlçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır" denildi.