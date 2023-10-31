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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!

        MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 31.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:26
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        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
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        MİT, PKK/KCK Metina lojistik ve maliye sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hüseyin Piran kod adlı terörist ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay’ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerimize karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

        Cahit Aktay, 2016 yılında Şırnak/Beytüşşebap bölgesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşediği ve bu mayınların patlamasıyla 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eyleme katılmıştı.

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        MİT, bunun üzerine Hüseyin Piran kod Cahit Aktay’ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. Cahit Aktay güvenlik güçlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti. Ayrıca, Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay terörden arananlar listesinde “Turuncu Kategoride” yer almaktaydı.

        MİT, teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu Hüseyin Piran kod adlı teröristin yerini tespit etti. Pençe-Kilit harekât bölgesinde güvenlik güçlerimize karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        HÜSEYİN PİRAN KOD ADLI CAHİT AKTAY KİMDİR?

        Hüseyin Piran kod Cahit Aktay, PKK/KCK kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. 2009-2012 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulundu. 2012-2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016 yılı içerisinde sözde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak/Beytüşşebap’ta askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı. 2018 yılında Irak/Mahmur’da sözde birlik komutanlığına yükseldi. En son 2019 yılı itibariyle K.Irak/Metina alanında örgütün maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay terörden arananlar listesinde “Turuncu” kategoride yer almaktaydı.

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