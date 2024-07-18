Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütünün sözde istihbarat hücresi çökertildi!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde istihbarat hücresi çökertildi!

        MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütünün sözde istihbaratçılarına kelepçe!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak operasyonla yakalanan "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı tespit eden MİT, Sadık Topaloğlu'nu takibe aldı.

        İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

        MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da faaliyet gösterdikleri saptanan Topaloğlu ve Savaş, İstanbul'da yakalandı.

        Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından "Cuma" kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

        Sadık Topaloğlu'nun ayrıca, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde "gazetecilik" adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları MİT tarafından tespit edildi.

        MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Habertürk Anasayfa