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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde Finlandiya sorumlusu yakalandı!

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Finlandiya sorumlusu yakalandı!

        MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omarı İstanbul'da yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:07
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        Terör örgütünün sözde Finlandiya sorumlusu yakalandı!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İranlı Mehnaz Omarı, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK’lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

        Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi. Mehnaz Omarı’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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