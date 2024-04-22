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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü mensuplarının "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da "Bozdoğan-28" operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.

AA'da yer alan habere göre Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 15 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 206 kilogram amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 piyade tüfeği, 859 çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9 pompalı tüfek, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 el bombası, 24 şarjör, 17 telsiz, 70 tüp, 13 akü, 461 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inlerin tek tek tespit edilip başlarına yıkıldığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.