Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Terim ve Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını ve çok yakında taburcu olacaklarını duyururken daha sonra bu konuda farklı açıklamalar geldi. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile Abdurrahim Albayrak, son durumla ilgili şu ifadeleri kullandılar:

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI: SONUÇLAR HENÜZ GELMEDİ

"Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile."

ALBAYRAK: GELİR GELMEZ BİLGİLENDİRECEĞİM

"Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim."