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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Tel Aviv'e roket saldırısı! - Haberler

        Son dakika haberi Tel Aviv'e roket saldırısı

        İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezine bir roket saldırısı düzenlendi. El Kassam tuğayları Tel Aviv'i hedef aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:59
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        Tel Aviv'e roket saldırısı
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        İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezine bir roket saldırısı düzenlendi.

        Habertürk kameramanı Emre Altun Tel Aviv'den son durumu şöyle aktardı:

        Saat 22.00 sularında Tel Aviv'de ağır sirenleri duyduk. Sığınaklara inmemiz istendi. O kadar yakın bir ses geldi ki. Sirenlerin bitmesiyle bu sefer duyduğum ses çok kuvvetliydi. Füzenin çok yakınlara düştüğünü hissettim. Binanın 8. katında camların sallandığını hissettim. Dışarı çıkmak istedim. Şu anda ortalık biraz gergin. İnsanlar tamamen sığınaklara inmiş durumda.

        "ÇOK MERKEZİ BİR YLERE DÜŞTÜ"

        Sokaklar boş, polis hareketliliği var. Bu kadar şiddetli sesi ve sirenleri ilk defa bu akşam duydum. Bir teyakkuz hali var şu anda. Çok merkezi bir yere düştü sanıyorum. Şu anda dışarıdayım. Sokaklar çok tenha. Ambulanslar beklemede. Son 1 saattir gergin durum var.

        EL KASSAM TUGAYLARI: TEL AVİV'İ HEDEF ALDIK

        El Kassam tuğayları Tel Aviv'i hedef aldığını açıkladı

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