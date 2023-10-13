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İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezine bir roket saldırısı düzenlendi.

Habertürk kameramanı Emre Altun Tel Aviv'den son durumu şöyle aktardı:

Saat 22.00 sularında Tel Aviv'de ağır sirenleri duyduk. Sığınaklara inmemiz istendi. O kadar yakın bir ses geldi ki. Sirenlerin bitmesiyle bu sefer duyduğum ses çok kuvvetliydi. Füzenin çok yakınlara düştüğünü hissettim. Binanın 8. katında camların sallandığını hissettim. Dışarı çıkmak istedim. Şu anda ortalık biraz gergin. İnsanlar tamamen sığınaklara inmiş durumda.

"ÇOK MERKEZİ BİR YLERE DÜŞTÜ"

Sokaklar boş, polis hareketliliği var. Bu kadar şiddetli sesi ve sirenleri ilk defa bu akşam duydum. Bir teyakkuz hali var şu anda. Çok merkezi bir yere düştü sanıyorum. Şu anda dışarıdayım. Sokaklar çok tenha. Ambulanslar beklemede. Son 1 saattir gergin durum var.

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