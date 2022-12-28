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Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında konuştu. Şentop EYT ve başörtüsü düzenlemeleri hakkında da mesajlar verdi

Giriş: 28.12.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması! EYT düzenlemesi ne zaman açıklanacak, Meclis'e geldi mi? EYT son durum
Habertürk Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.

Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var. Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var" ifadelerini kullandı.

EYT VE BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Şentop, EYT düzenlemesi hakkında da "Bu konuda düzenlemeler bu hafta açıklanabilir. Meclis'e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak'ta Meclis'te değerlendirilir" derken, başörtüsü düzenlemesi için de "400'ün üzerine bir oyla Meclis'ten geçebilir diye düşünüyorum. 400’ün üzerinde geçerse parlamentoda çözülmüş olur ve referanduma gerek kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

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