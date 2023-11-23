"GECE İLERLEDİKÇE ONUNLA İLGİLİ FİKİRLERİM DEĞİŞTİ"



Eski manken, Rose'un ilk olarak kendisini öpmesini çok dert etmediğini ancak gece ilerledikçe ünlü rockçıyla ilgili görüşlerinin değiştini vurguladı. Kennedy, daha sonra Axl Rose'un diğer mankenle birliktelik yaşadıklarına tanık olduğunu anlattı. Sheila Kennedy, ardından da Rose'un tartışmada kendisine fiziksel olarak saldırdığını ileri sürdü.