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24 Şubat 2022'de başlayan Rusya - Ukrayna arasındaki savaşta bugüne kadar birçok asker ve sivil hayatını kaybetti. Yaşanan kayıplara 40 yaşındaki Rus oyuncu ve yönetmen Polina Menshikh de eklendi.

Menshikh, cephedeki Rus askerlere moral olması amacıyla düzenlenen bir etkinlikte bulundukları yere isabet eden Ukrayna füzesinin kurbanı oldu.

Polina Menshikh, 150 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen salonda patlama yaşanmadan önce Rus askerlere şarkı söyleyip, gitar çalarken görüldü.

BBC'nin aktardığına göre; bu sırada bir patlama sesinin duyulduğu ve elektriğin kesildiği aktarıldı.

Yaşanan saldırının ardından Polina Menshikh, hastaneye kaldırıldı. Ancak Menshikh, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fotoğraflar: Instagram