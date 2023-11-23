İspanya'dan flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Becao'nun skatlığı sornası stoper arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'de mutsuz olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.
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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.
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Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper bölgesine verildi.
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Becao'nun uzun süreli sakatlığının ardından kaliteli bir savunma oyuncusunu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.
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İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kulübeye hapsolan 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.
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İSPANYA'DA MUTSUZ
Sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de 5 maçta sadece 74 dakika süre alan Çağlar'ın da İspanya'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
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Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yakın arkadaşı Cengiz Ünder'in de transferde devreye girdiği ifade edildi.
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Fenerbahçe, Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacak.
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Futbola Menemenspor altyapısında başlayan Çağlar, sırasıyla Bucaspor altyapısı, Bozyaka Yeşiltepe, Aliağa FK ve Altınordu'da oynadıktan sonra 2016 yılında 7.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu.
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Freiburg'da da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Çağlar, 2018 yılında 21.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.
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Milli futbolcu, İngiltere'de geçen 5 yılın ardından sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer oldu.