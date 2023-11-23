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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İspanya'dan flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi - Fenerbahçe Haberleri

        İspanya'dan flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi

        Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Becao'nun skatlığı sornası stoper arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'de mutsuz olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:39
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        • 1

          Süper Lig ve Konferans Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.

        • 2

          Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper bölgesine verildi.

        • 3

          Becao'nun uzun süreli sakatlığının ardından kaliteli bir savunma oyuncusunu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı iddia edildi.

        • 4

          İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kulübeye hapsolan 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

        • 5

          İSPANYA'DA MUTSUZ

          Sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de 5 maçta sadece 74 dakika süre alan Çağlar'ın da İspanya'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

        • 6

          Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yakın arkadaşı Cengiz Ünder'in de transferde devreye girdiği ifade edildi.

        • 7

          Fenerbahçe, Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacak.

        • 8

          Futbola Menemenspor altyapısında başlayan Çağlar, sırasıyla Bucaspor altyapısı, Bozyaka Yeşiltepe, Aliağa FK ve Altınordu'da oynadıktan sonra 2016 yılında 7.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu.

        • 9

          Freiburg'da da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Çağlar, 2018 yılında 21.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.

        • 10

          Milli futbolcu, İngiltere'de geçen 5 yılın ardından sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e transfer oldu.

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