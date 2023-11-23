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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da komşu katliamı! Aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi öldürüldü

        Ankara'da komşu katliamı! Aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi öldürüldü

        Ankara Sincan'da komşular arasında çıkan gürültü kavgası katliamla bitti! Daha önce gürültü nedeniyle birçok kez tartıştığı üst kat komşularının evini basan 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 06:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 06:11
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        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
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        Ankara'da aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

        AA'nın haberine göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

        2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #Sincan
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