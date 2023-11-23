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        11 Kasım'da yüzde 16.18'di! 13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 13 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 23 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:28
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        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 23.25'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 23.78 OLDU

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        Son 13 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 23 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 23.78'e yükseldi.

        13 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 7.6'Yİ GEÇTİ

        Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 7.6 artış sağladı.

        BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

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        #baraj İSKİ
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