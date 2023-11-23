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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 23.25'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 23.78 OLDU REKLAM Son 13 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 23 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 23.78'e yükseldi.

13 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 7.6'Yİ GEÇTİ Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 7.6 artış sağladı.

BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kent yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.