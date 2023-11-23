Icardi'ye Real Madrid kancası
İtalyanlar, sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'in, Cim-Bom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı. Ancelotti'nin de istediği 30 yaşındaki golcü için teklif ise 15 milyon euro. İşte detaylar
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Kısıtlı rotasyonu olan hücum hattında Vinicius'u da sakatlığa kurban veren Real Madrid'in, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi için düğmeye bastığı iddia edildi.
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İtalyan Tuttumercato'nun haberine göre; gol yollarında sağlam bir alternatif arayan Carlo Ancelotti, ara transfer için yönetime Icardi'yi istediğini iletti.
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Eflatun-Beyazlılar'ın, Arjantinli yıldız için Aslan'ın kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı öne sürüldü.
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Haberde, Carlo Ancelotti'nin 2018-19'da İtalyan ekibi Napoli'yi çalıştırdığı dönemde de Arjantinli golcüyü istediğine vurgu yapıldı.
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Serie A'da o sezonu Ancelotti'nin Napoli'si 2. sırada, Icardi'li Inter ise 4. sırada bitirmişti.
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Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol ve 11 asistle oynadı.
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Sampdoria, Inter, PSG ve Galatasaray'da oynayan Arjantinli, kariyer toplamında 427 maçta 238 gol ve 54 asist istatistiklerini yakaladı.
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