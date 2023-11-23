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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri: Icardi'ye real kancası - Galatasaray Haberleri

        Icardi'ye Real Madrid kancası

        İtalyanlar, sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'in, Cim-Bom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye talip olduğunu yazdı. Ancelotti'nin de istediği 30 yaşındaki golcü için teklif ise 15 milyon euro. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:28
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        • 1

          Kısıtlı rotasyonu olan hücum hattında Vinicius'u da sakatlığa kurban veren Real Madrid'in, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi için düğmeye bastığı iddia edildi.

        • 2

          İtalyan Tuttumercato'nun haberine göre; gol yollarında sağlam bir alternatif arayan Carlo Ancelotti, ara transfer için yönetime Icardi'yi istediğini iletti.

        • 3

          Eflatun-Beyazlılar'ın, Arjantinli yıldız için Aslan'ın kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı öne sürüldü.

        • 4

          Haberde, Carlo Ancelotti'nin 2018-19'da İtalyan ekibi Napoli'yi çalıştırdığı dönemde de Arjantinli golcüyü istediğine vurgu yapıldı.

        • 5

          Serie A'da o sezonu Ancelotti'nin Napoli'si 2. sırada, Icardi'li Inter ise 4. sırada bitirmişti.

        • 6

          Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 38 gol ve 11 asistle oynadı.

        • 7

          Sampdoria, Inter, PSG ve Galatasaray'da oynayan Arjantinli, kariyer toplamında 427 maçta 238 gol ve 54 asist istatistiklerini yakaladı.

        • 8
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