Tayvan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

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Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında denizde merkez üssü olan 5.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Tayvan adasının sarsıldığı ancak acil bir hasar bildirilmediği belirtildi.

Deprem, başkent Taipei'deki binaları kısa süreliğine salladı. Yetkililer, depremin 17.9 km derinlikte olduğunu ve Tayvan'ın kuzey, orta ve doğu bölgelerinde hissedildiğini ekledi.

Tayvan, Güney Çin Denizi'nde iki tektonik plakanın birleştiği yerin yakınında yer alması sebebiyle yıkıcı depremlere sık sık maruz kalıyor.

Tayvan'ın güneyinde 2016 yılında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, 1999 yılında 7.3 büyüklüğündeki depremde 2000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.