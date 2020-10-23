Taşlı dehşette 'taciz' iddiası

DHA

Kayseri'de önceki gece komşusu Afganistanlı Tamim Mirza'yı (23) başını taşla ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ziya H. (33),vatandaşı Tamim Mirza'yı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Melikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza, istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp, üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu. Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'BEN NAMUSUMU TEMİZLEDİM'

Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. gözlatına alındı. Ziya H.'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Kayseri'de iddiaya göre eşini rahatsız ettiği için Afgan komşusu Tamim Mirza'nın başını taşla ezdikten sonra 5 metre yükseklikten aşağı atan Ziya H. (33) çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Ziya H.'nin polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.