Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Demirel ayrılığı sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."