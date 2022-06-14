Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.
Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.
Sümeyye Boyacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazandığı şampiyonluk nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirterek, "Duygularımı anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalacak ama bugün bir hayalimi daha gerçekleştirdim. 19 yaşında katıldığım Açık Yaş Dünya Şampiyonası'nda ülkemize kazandırdığım Dünya Şampiyonluğu ile koleksiyonumda eksik olan bir başarıyı daha tamamlamış oldum. Kazandığım şampiyonluk benim için bir altın madalyadan çok daha büyük bir gururu ifade ediyor. Bu madalyanın en özel tarafı kadın bir sporcu tarafından Türk Yüzmesine kazandırılan ilk Dünya Şampiyonluğu olması. Ne bu madalya için yaşadığım mutluluğu ne de harcadığım emeği tarif etmeye hiçbir cümlemin gücü yetmez. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere benimle bu yolda yürüyen ve emek veren herkese teşekkürü borç bilirim. Ayrıca hemen yan kulvarımda yarışan, takım arkadaşım Sevilay'ın aldığı gümüş madalya da bize gösteriyor ki Türk sporcularının, gençlerinin başarabileceklerinin potansiyelini kimse tahmin edemez" dedi.
KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü yayımladığı mesaj ile kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Portekiz´in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası´nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk´ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum"
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