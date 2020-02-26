26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İçinde hasta bulunan ambulans Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, Atatürk Bulvarı'nda iddiaya göre bir otomobil sürücüsü sağ şeritten aniden sol şeride girdi.
DHA'nın haberine göre, o sırada ambulans sürücüsü şerit değiştiren araca çarpmamak için fren yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şoförü refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine ambulansta bulunan hasta olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşlarının kaza yaptığını duyan sağlık personelleri de olay yerine gelerek, arkadaşlarına yardım ettiler.
"AMBULANS ORTA REFÜJE ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"
Kaza anını anlatan Tolga Geneş, "Normalde araca yol vermek için araçlar sağa çekilir. Fakat aracın bir yanlış yöne girdiği için ambulans orta refüje çıkmak zorunda kaldı. Öndeki aracın hatasıydı. Dolayısıyla ambulans kendini kurtarabilmek için refüje çıkmak zorunda kaldı. Ve içerisinde hasta olduğundan dolayı diğer ambulans geldi. Hasta çok daha acil bir durumda olabilirdi. Hasta, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkasından üç tane daha ambulans gelip, ambulansı kurtarmaya çalıştılar. Epey bir süreç aldı bu. Bu da bizim halkımızın bilinçsizliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü ambulansa yol vermek nasıl olmalıdır bilmiyoruz." dedi.
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