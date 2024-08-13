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        Haberler Dünya Son dakika haberi Sözcü Çelik'ten Mescid'i Aksa baskınına tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Sözcü Çelik'ten Mescid'i Aksa baskınına tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da baskını kınadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:11
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        Sözcü Çelik'ten Mescid'i Aksa baskınına tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Soykırımcı Netanyahu'nun kabinesinde yer alan bakanların da dahil olduğu İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna sert tepki gösterdi.

        Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz.

        Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir."

        BAKAN TUNÇ BASKINI KINADI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı fanatik saldırgan İsrailler tarafından Mescid-i Aksa’ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini şiddet ve nefretle kınıyorum. Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa’ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez."

        Uluslararası kuruluşlara İsrailli zalimlerin insan haklarını ayaklar altına alan zulümlerinin engellenmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunan Tunç, "Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli barbarlar, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere eşlik ederek, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söylemişti.

        Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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