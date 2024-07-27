Son dakika haberi 'Somali tezkeresi' kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl boyunca görev yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Vergi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Somali tezkeresini Genel Kurul'da okuttu. Tezkerenin okunmasının ardından oturum açıldı. Saadet Partisi grubu adına tezkere hakkında söz alan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, "Türkiye, gelen tezkereyle bu bölgeye gemi gönderecek. Türkiye'nin o 3 blokta petrol araması doğrudur. Orada kurulacak olan petrol arama tesislerinin güvenliği açısından bölgeye gemi gönderilmesi, savaş gemisi gönderilmesi de doğrudur ancak kuzeyde ayrılıkçı olan Somaliland bölgesi birkaç gün önce bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin kara sularını kullanmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Bu konuda hükümetimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Ben bu duygularla, bu anlamda, tezkereyi desteklediğimizi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP "HAYIR" DEDİ İYİ Parti grubu adına söz alan Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerine her türlü desteği vermeye bugün olduğu gibi devam edeceklerini, ama hem ordu, hem millet lehine şerhlerini düşeceklerini söyledi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP grubu adına tezkereyi olumlu karşıladıklarını ve 'evet' oyu vereceklerini kaydetti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ise tezkereye, 'hayır' dediklerini belirtti. CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Türkiye’de içecek ayranı zor bulurken, Somali’ye tahtırevanla gitmeye kalkışılmakta. Bununla da kalınmıyor, üstelik, uzun yıllar boyunca Somali’de aynı tahtırevanla bekçilik hizmeti sunmak ve tahtırevanı da onlara hediye etmek vaad olunuyor. Bu gayriciddi teklifin bizlerce destek verilecek, kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. CHP olarak Somali tezkeresine oyumuz büyük harflerle, 'hayır' olacaktır" dedi.

TEZKERE KABUL EDİLDİ Ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, önergeyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Kabul edilen tezkerede, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana Somali Federal Hükümetiyle, iki ülke halkının faydasına olacak şekilde girişimci ve insani dış politika çerçevesinde siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarında çok yönlü iş birliğinin tesis edildiği belirtildi. Tezkerede, "Ülkemizin Somali halkı nezdinde itibar ve yıllar içerisinde ülkemize yönelik oluşan güvenlik ve iş birliğimizin kesintisiz biçimde sürdürülmesinde önemli bir etken olmuştur" denildi.

Tezkerede, iki ülke arasında yürürlükte olan anlaşmalara dikkat çekilerek, belirlenen hedefin Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmalara uygun olduğu vurgulandı. Somali Federal Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı, 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında ele alınan ortak amaçlara binaen terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve hâlihazırda mevcut olan tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vereceği desteği ve yardımları talep ettiği ifade edildi. Ayrıca, Somali ile gerçekleştirilecek bu iş birliği sayesinde, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvence altına alınması ve Türkiye'nin dış ticareti ile deniz taşımacılığı açısından kilit bir öneme sahip olan bölgede istikrara ve güvenliği katkı sağlayacağı, tezkere sayesinde Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun sağlamlaştırılması, uluslararası barış ve istikrarı tehlikeye düşüren, Aden Körfezi, Arap Denizi ve bölgedeki terörizm, deniz haydutluğu ile silahlı soygun eylemlerine karşı yürütülecek çabalara Türkiye'nin desteğini pekiştireceği kaydedildi.