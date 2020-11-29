Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00'da sona erdi. Yeni kısıtlama bu akşam saat 20.00'de başlayacakken pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

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