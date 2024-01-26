REKLAM advertisement1

Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda Kurtlapa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Otobüste 50 yolcu bulunduğu tahmin ediliyor.