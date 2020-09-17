Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metro yoluna atlayarak, intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.

IRAKLI GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan Irak uyruklu Zeynel Abidin A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kişinin kimliği belli oldu.

26 yaşındaki gencin Irak vatandaşı Zeynel Abidin A. olduğu öğrenildi.

İntihar girişiminin ardından sağlık ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.