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Son dakika haberi Şırnak'ta 470 personelle operasyon

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 470 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu” başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Bestler Dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi

Giriş: 26.12.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta 470 personelle operasyon
Şırnak'ta 470 personelle operasyon
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Şırnak'ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit J.Asb.Üçvş. Serkan ÜNSAL-1 Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, (2) adet doğal mağara ve (10) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet EYP düzeneği,
- (1) adet uzaktan komutalı EYP düzeneği,
- (2) adet tüp,
- (4) kg. gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim mazmesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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