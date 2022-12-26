Şırnak'ta 470 personelle operasyon

Şırnak'ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit J.Asb.Üçvş. Serkan ÜNSAL-1 Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, (2) adet doğal mağara ve (10) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet EYP düzeneği,

- (1) adet uzaktan komutalı EYP düzeneği,

- (2) adet tüp,

- (4) kg. gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim mazmesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.