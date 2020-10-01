Şirket sahipleri yumruk yumruğa girdi! Patronların kavgası!

İstanbulda, dün saat 15.30 sıralarında Beylikdüzü Marina'da bulunan lüks bir restoranda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki ayrı şirketin sahipleri, sorunu çözmek için restoranda buluştu. İki işadamı, yenilen yemeğin ardından aralarındaki alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı.
İŞADAMININ KARNINA SİLAH DAYADI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında bir kişi oturdukları masaya gelip, belinden çıkardığı silahını işadamının karnına dayadı. Silah tehdidinden korkan işadamı ve beraberindekiler restorandı terk etmek istedi. Ancak diğer işadamının adamları çıkmalarına engel olarak, onları darp etmeye başladı.
3 KİŞİ KAVGADA FECİ DÖVÜLDÜ
Kavga büyüyünce ortalık birbirine girdi. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darp edilen kişiler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin aynı masada oturdukları, bir süre sonra yanlarından kalkan birinin yerine hızlı bir şekilde gelen kişinin oturduğu ve belinden çıkardığı silahı işadamının karnına dayadığı görülüyor.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTILAR
Bir süre sonra ayağa kalkan iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktığı, restoran çalışanlarının kavgayı ayırmaya çalıştığı kameraya yansıyor.
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