DHA

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın gece giriş yaptığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, kar yağışına sevinen Edirneliler 9/8'lik ritimde çalan müzikle göbek attı.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava gece Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.

Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.