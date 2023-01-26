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Son dakika haberi Sinan Ateş cinayetinde 2 tutuklama daha

Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı

Giriş: 26.01.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde 2 tutuklama daha
Sinan Ateş cinayetinde 2 tutuklama daha
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HABERTURK.COM / DHA

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alınmıştı.

Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bugün, şüphelilerinden Tolgahan D. ve E. Y. adlı şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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