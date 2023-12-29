Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-Şuveyhi, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel EL-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani’nin yanı sıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Micbel EL-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten kişiler ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “Kahramanlar-37” Operasyonunda 229 şahıs yakalandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya şunları söyledi: "Terör Örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 'Selman‐ı Farisi Taburu' olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 3️9 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-37' Operasyonları'nda 29 şahıs yakalandı.

Operasyonları düzenleyen MİT Mensuplarımızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."