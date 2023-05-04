Serie A'nın 33. haftasına lider Napoli, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.

Dacia Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 13. dakikada Lovric'in golüyle 1-0 Udinese üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarının 52. dakikasında sahneye çıkan Osimhen, skora denge getirdi.

Bu 1 puan Napoli'ye yetti ve Luciano Spaletti'nin çalıştırdığı mavi-beyazlılar ligde 33 yıllık aranın ardından mutlu sona ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Fiorentina ile karşılaşacak. Udinese ise Sampdoria ile oynayacak.

Napoli daha önce Diego Maradona önderliğinde 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında 'Scudetto'nun sahibi olmayı başarmıştı.