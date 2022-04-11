Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'ye puanlar kazandırıyor. Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü atan gurbetçi futbolcu kazanılan galibiyette önemli rol oynadı.

Derbide 68'inci dakikada fileleri havalandıran 29 yaşındaki santrfor, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Serdar Dursun böylece Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 10 gol atan Semih Şentürk'ün ardından bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

Deneyimli santrfor maçtan sonra "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye konuşuyor. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkür ederim. Çok mutluyum." sözleriyle sezon başında transferini eleştirenlere yanıt verdi.

Gurbetçi oyuncu, bu sezon forma giydiği 31 maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Milli oyuncu, 15'inci haftada Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçta "hat-trick" yaparak alkış aldı.

Geçen yıl Darmstadt formasıyla 29 kez fileleri havalandıran Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.