2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur’da rövanş karşılaşmalarının ardından 2 ülke Katar bileti aldı.

2 ay önce Afrika Uluslar Kupası’nı kaldıran Senegal, geçtiğimiz cuma günü 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Mısır’ı ağırlarken, Liverpool’un yıldız forvetleri Salah ve Mane de bir kez daha birbirlerine rakip oldular. Maçın 4. dakikasında Boulaye Dia’nın golüyle öne geçen Senegal, karşılaşmanın 90 dakikasını da 1-0 tamamlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

KAZANAN YİNE PENALTILARLA BELLİ OLDU

Maçta uzatmalarda da gol olmazken, Senegal penaltı atışları sonucu 3-1 galip gelerek Dünya Kupası bileti alan ülke oldu. Salah ve Mustafa Muhammed, kullandıkları penaltı atışından yararlanamadı. Sadio Mane yine son penaltıyı gole çevirerek ülkesini Dünya Kupası’nı taşıyan isim oldu.

Başakşehir’de forma giyen Trezeguet mücadeleye ilk 11’de başlarken, Galatasaray’ın forveti Mustafa Muhammed ise 70. dakikada oyuna girdi. Alanyasporlu Diedhiou ise Senegal’de yedek kulübesinde yer aldı.

İki ülke sonra olarak 6 Şubat 2022’de Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrası güzel taraf 4-2’lik sonuçla Senegal olmuştu.

GANA DA DÜNYA KUPASI'NDA

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası bileti alan bir başka Afrika ülkesi oldu.