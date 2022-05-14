Sen misin kirleten! Belediyenin intikamı!

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye, Hayati Aykut Parkı ile Atatürk Park'ını birbirine bağlayan atıl durumdaki yaya alt geçidini 3 yıl önce yeniledi. Belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği `Sanalt Geçit´ adını vererek müzik yayını yaptığı geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi.
YÜZLERİNİ KAPATIP FOTOĞRAFLARINI ASTI
DHA'da yer alan habere göre belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.
SOSYAL MEDYADAN İLAN EDİLDİ
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yenileyerek kullanılır hale getirdiğimiz, klasik tabloların bulunduğu ve klasik müziğin çaldığı alt geçitlerde kamera olduğunu unutanlar olmuş. Afedersiniz işeyenler, tabloları yırtanlar, çöplerini atanlar. Tüm görüntüleri elimizde. Tablo olarak bu görüntüleri asalım diyoruz" denildi.
"BAŞ EDEMEYİNCE KAMERA KOYDUK"
Alt geçide yapılan saldırılar artınca güvenlik kamerası koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Önceden atıl durumda ki alt geçidi yenileyerek duvarlarına dünyaca ünlü ressamların resimlerini, portrelerini astık. Müzik yayını başlattık. Adını da 'Sanalt geçit' koyduk. Halkımızın hizmetine sunduk. Maalesef ki birkaç kez vandal saldırıya da uğradık. Baş edemeyince kamera koyduk.
"CAYDIRICI OLSUN DİYE YAPTIK"
Tabloları yırtanlar, çöp atanlar, tuvaletini yapanlar oluyor. Bunların sayısı giderek artınca kameralardan bu anları tespit ettik, fotoğrafladık. Caydırıcı olsun diye zarar verdikleri noktalara yüzlerini kapatarak fotoğraflarını astık.
"8 KİŞİYİ BULDUK, ÖZÜR DİLEDİLER"
Bu olayları gerçekleştiren 8 kişiyi bulduk. Görüştük 'özür' dilediler ve 'bir daha yapmayacağız´ dediler. Bu kişiler verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar. Biz de zarar verdikleri bu alt geçidi onlara temizletmeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız uygulama umarım caydırıcı olur" ifadelerini kullandı.
"GÜZEL BİR HAREKET OLMUŞ"
Belediyenin çözümünü doğru bulduğunu söyleyen Necmettin İncegümüş, "Bu alt geçit daha önce kullanılmıyordu. Buraya emek verilmiş, güzelleştirilmiş. Birilerinin canı sıkıldı diye buraya zarar vermişler. Muhakkak ki caydırıcılığı olacak. Belediyenin bu hareketi çok güzel olmuş" diye konuştu.
Nurcan Öztürk de "İlginç bir yöntem olmuş, inşallah amacına ulaşır. İnsanlar yaptıklarının gizli kalacağını düşünmesin. Bence belediye bu kişileri ortaya çıkararak çok güzel bir hareket yapmış" dedi.
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