Son dakika haberleri: Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti! Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Haberler

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık yapan Beyazıt, 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Selahattin Beyazıt, Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva arazisini de kazandırdı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

TFF'den başsağlığı mesajı:

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Selahattin Beyazıt'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.