DHA

Muğla'da 7 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle vurarak öldüren Lütfi Sefa Berberoğlu'nun (45),müebbet hapis kararı Yargıtay tarafından 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işinden çıkartılan Lütfi Sefa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef'i Muğla-Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde otomobilde 33 yaşındaki Okan D. ve Abdullah Tekin ile gördü. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfi Sefa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu'nun geldiği fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan D. koşarak kaçtı.

ÇİFTE CİNAYETE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Lütfi Sefa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullan Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Olayın ardından polise teslim olan Lütfi Sefa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'kasten ve tasarlayarak öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI

Mahkeme heyeti, Sefa Berberoğlu'na, Abdullah Tekin'i öldürmekten ömür boyu, eşi Sedef'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti. Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten de 15 yıl hapis verdi, tahrik indirimi yapmadı.

KARAR 'TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADIĞI' GEREKÇESİYLE BOZULDU

Lütfü Safa Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin kararını 'tahrik' indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığı, kararın bozulmasında 'Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu'nun Türk Medeni Kanunu'nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK'nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine' gerekçe gösterdi.

SEVGİLİ OKAN D. HAKKINDAKİ KARAR

Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığı ayrıca olaydan yara almadan kurtulan Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan D.'yi öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfi Sefa Berberoğlu'na verilen 15 yıl hapis cezasını, Sedef Berberoğlu'nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine ve sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK'nın 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken, cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle sanığa fazla ceza tayin edildiği gerekçesi ile mahkemenin bu kararını da bozdu.