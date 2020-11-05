Seda Kurt'un katili bir yıldır firarda

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, geçen yıl kasım ayında dini nikahlı eşi Seda Kurt'u (41) öldürdükten sonra firar ettiği öne sürülen Ercan Akkaş'ın (41) yakalanması için Avcılar Kadın Platformu'ndan bir grup, eylem yaptı. Eyleme Seda Kurt'un annesi Bedia Akar da katıldı.

Olay, 4 Kasım 2019'da Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Akkaş, dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Henüz yakalanamayan Ercan Akkaş, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis istemiyle geçen ay yargılanmaya başlandı.

ÇOCUKLARINA ANNESİ BAKIYOR

Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralanan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, ikinci damadından olan 3 yaşındaki kız torunu H.S.K. ile resmi nikahlı damadından olan 20 yaşındaki Özgür'e bakıyor.

"SEDA KURT'UN KATİLİ TUTUKLANSIN"

Avcılar Kadın Platformu'nun çağrısı üzerine bir grup kadın, dün akşam saatlerinde Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde bir araya gelerek Seda Kurt'un katilinin henüz yakalanamadığını söylediler. Kızı öldürülen Bedia Akar da kadınların arasında yer aldı, kızının katilinin bulunmasını istedi. Sloganların atıldığı "Seda Kurt'un katili tutuklansın" yazılı pankartın taşındığı eylemde Bedia Akar, "Cinayetten 1 yıl geçti, kızımın katili henüz yakalanamadı. Yakalanarak en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.