Scholz: Olası Ukrayna işgalinin Moskova için ağır ekonomik sonuçları olur

Scholz: Ukrayna işgalinin Moskova için ağır sonuçları olur

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna - Rusya krizine ilişkin Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Olaf Scholz, Ukrayna'ya yeni 150 milyon euroluk krediyi de açıkladı.

Rusya'da Putin ile de görüşecek olan Scholz ziyaret öncesinde "Rusya'nın gerilimi düşürmek için net adımlar atmasını bekliyorum. Moskova'da Putin'e Rusya'nın herhangi bir işgalinin ağır ekonomik sonuçları olacağını vurgulayacağım" dedi.