Satın aldığı otomobilden iki araç çıktı!

İnşaat firmasında çalışan A.Y., 9 Ekim günü, internet sitesinden görüştüğü bir kişiden 90 bin 500 TL'ye ikinci el otomobil satın aldı. Satıcıdan istediği ekspertiz raporunu alamayan A.Y., satış işleminden 13 gün sonra otomobili ekspertize götürdü.
DHA'nın haberine göre, burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, başka bir aracın ön kısmıyla kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan A.Y., satın aldığı kişiden "Bilgim yok" yanıtı alınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
'ARABA İKİ PARÇA'
A.Y.'nin yaşadığı olayla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Vatandaşımız araç almak istiyor. Alıcı, araç satıcısının devlet memuru olması nedeniyle güven esasına yönelik ekspertiz raporunu almıyor ya da alamıyor. Aracı satın alan kişi, alıcının telefonlarına çıkmaması ve ekspertiz raporu vermemesi üzerine şüpheleniyor, otomobili ekpertize götürüyor.
90 bin 500 TL'ye araç alan kişinin 250 TL verip ekspertiz raporu alması gerekirdi. Ekspertiz raporunu aldığı zaman gerçekle karşılaşıyor. Araba iki parça, yani ön taraf başka arka taraf başka. Arabanın ön kısmı başka model, arka kısmı başka model. Bu tür durumlarda aracı alan kişi hukuki yollara başvurmalıdır" dedi.
'ARACINIZA MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN'
Tüketicilerin sıfır araç aldığında da ekspertiz raporu alması gerektiğini belirten Şahin, "Aracınıza mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el aracınız içinde bu geçerli. Alacağınız araba kaç model olursa olsun ekspertiz yaptırılmalıdır. Bazı sıfır araçları taşıyan nakliye araçları devriliyor ve birçok araç zarar görüyor. Bu zarar gören araçları firmalar yaptırarak sıfır araç diye satıyor. Bununla ilgili çok şikayet geliyor" diye konuştu.
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