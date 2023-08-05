Son dakika haberi Sarıyer'de yol çöktü

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İstanbul'da olay, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

İSTİNAT DUVARI GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ DHA'da yer alan habere göre yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. "DEPREM OLUYOR ZANNETTİK" Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş "Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı. REKLAM

"SABAH BAKTIĞIMDA YOL AYRILMIŞ" Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor" dedi.