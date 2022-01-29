Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Her maça tek tek hazırlandıklarını dile getiren Uğurlu öncelikli hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtti.

Takımdaki değişiklikleri dile getirerek sözlerine başlayan Uğurlu, "Saha dışında başlayan birlik ve beraberlik ile birbirimize olan inanç sayesinde geleceğini bildiğimiz bu serinin gelişini hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

5 maç üst üste kazanmayı nasıl başardıklarına da açıklık getiren Uğurlu, "Maçlara tek tek hazırlandık. Hem taktiksel hem de fiziksel yönde oyuncuları tek maç üzerinden motive ettik. Hangi oyun formatında neye ulaşacağımızı biliyorduk. Bunun üzerinde ilerledik." şeklinde konuştu.