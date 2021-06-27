Sahte içki faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi!

DHA

Çorlu'da, perşembe gecesi bir bakkalın yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı, Hussam hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Hussam’ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi.

Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65),bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay ile Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti.

Engin'in hastaneye dün sabah getirildiği belirtildi. Ölen Nurcihan Engin'in eşinin de hastanede sahte içkiden zehirlenenler arasında tedavi görenler arasında olduğu öğrenildi.

Korkunç tabloda Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 5'i entübe 13 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları devam ediyor.